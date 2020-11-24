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Rum’a yama olmayacağız

Cumhurbaşkanı Tatar kabülde yaptığı konuşmada Kıbrıslı Türklerin Rum’a yama olmayacağını söyledi.

24 Kasım 2020 Salı 16:26
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Rum’a yama olmayacağız

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Emekli Mücahitler Derneği Başkanı Salih Direktör ve yönetim kurulu üyelerini kabul ederek görüştü.

Burada yaptığı konuşmada, KKTC’yi ileriye taşıyarak Anavatan Türkiye’yle ilişkileri güçlendirmenin öneminin altını çizen Cumhurbaşkanı Tatar; bir çözüm olacaksa, egemen eşitlik temelinde yan yana iki devlet temelinde olacağını tüm dünyaya anlatmak gerektiğini kaydetti.

50 yıl görüşülen federasyon tezinden hiçbir netice elde edilemediğini belirten Cumhurbaşkanı, Kıbrıs Türk tarafının tüm iyi niyetine rağmen Rum tarafının gerek yetki gerekse zenginliklerin paylaşımına, adil ve sürdürülebilir bir çözüme hiçbir zaman iyi niyetle yaklaşmadığını kaydetti.

Rum Yönetimi Eski Dışişleri Bakanlarından Rolandis’in, bugüne kadarki tüm önerilerin Rum tarafınca reddedildiğini itiraf ettiğini anımsatan Cumhurbaşkanı Tatar, artık yeni bir sayfa açılarak Kıbrıs Türk tarafının geleceğe daha umutlu bakabilmesi gerektiğini belirtti.

Konuşmasının devamında Kıbrıslı Türklerin bir halk olarak kendi topraklarında onurlu bir şekilde yaşamasının önemine vurgu yapan Cumhurbaşkanı, BM’nin tüm insan hakkı sözleşmelerinde halkların kendi kaderlerini tayin etme hakkına sahip olduğuna vurgu yaptığını kaydederek Kıbrıslı Türklerin de bu hakkını kullanarak kendi cumhuriyetini kurduğunu belirtti.

KKTC’nin gün be gün geliştiğini dile getiren Cumhurbaşkanı Tatar, dönemsel yaşanan bazı sıkıntılar olsa da Kıbrıslı Türklerin kendi geleceğini belirleme hakkı olduğunu ve tüm dünyanın buna saygı göstermesi gerektiğinin altını çizdi.

Cumhurbaşkanı, Kıbrıslı Türklerin asla Rum’a yama olmayacağına vurgu yaptı. Daha güzel günlere kavuşulması için Cumhurbaşkanı olarak elinden gelen tüm çabayı göstereceğini söyleyen Cumhurbaşkanı Tatar, Emekli Mücahitler Derneği’ne KKTC’nin bu günlere gelmesinde ortaya koydukları mücadele ve emek nedeniyle minnet duygularını iletti.

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