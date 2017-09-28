Rümeysa endişelendirdi

Onur Ulağ

Lefkoşa’nın Küçük Kaymaklı bölgesinde meydana gelen kazada Rümeysa Nuh isimli kız çocuğu hafif yaralandı.

Kaza, dün saat 17.45’te Hüseyin Durmuş’un(E-41) ara yoldan fırlayan küçük kız çocuğuna çarpmasıyla meydana geldi.

Sürücü Durmuş, Küçük Kaymaklı’da bulunan Bolu Sokak’ta KG 141 plakalı aracıyla güneyden kuzey yönüne doğru seyrettiği sırada, ara sokaktan aniden anayola fırlayan 10 yaşındaki Rümeysa Nuh isimli 10 yaşındaki kız çocuğuna çarptı.

Rümeysa Nuh, çarpmanın etkisiyle bir anda yere yığıldı. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar da telaş içinde sağlık ekiplerini aradı. Hafif yaralanan Rümeysa Nuh, kaza yerine gelen ambulansla Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak müşahede altına alındı. 10 yaşındaki Rümeysa’nın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, polisin kazayla ilgili soruşturmasının devam ettiği bildirildi.