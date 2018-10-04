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Rumlar bir parseli daha petrol şirketlerine açtı

Kıbrıs Rum Yönetimi, adanın güney açıklarında yer alan 7’nci parseli de enerji şirketlerinin lisans başvurularına açtı.

04 Ekim 2018 Perşembe 09:54
Rumlar bir parseli daha petrol şirketlerine açtı

Türk tarafının doğalgaz kaynaklarında KKTC’nin de hakkı bulunduğu gerekçesiyle gösterdiği tepkiye rağmen Rum Bakanlar Kurulu, diğer parsellerde arama izinleri olan yabancı enerji şirketlerinden, 7’nci parsel için teklif alacaklarını duyurdu.

Rum Enerji Bakanı Yorgos Lakotripis, 7’nci parselle ilgilenen çeşitli enerji şirketlerine lisans başvurusu için davet yaptıklarını söyledi. Rum Bakan, kararın daha önce 5 parselde hidrokarbon arama lisansı bulunan şirketlere yönelik olduğunu bildirdi.

Şirketlerin bir aylık başvuru süresi boyunca vereceği teklifler daha sonra bir komiteye gidecek ve bunu müzakere süreci izleyecek. En yüksek teklifi veren şirket 7’inci parsel için hidrokarbon arama ruhsatı alacak.
(NTV)

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Kıbrıs Rum YönetimiPetrolParselDoğal GazHaberGündemKıbrıs
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