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Rumlar çıldırdı

Rum yönetimi Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın KKTC ziyaretini Birleşmiş Milletler'e şikayet etti

15 Kasım 2020 Pazar 13:25
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Rumlar çıldırdı

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 15 Kasım KKTC’nin kuruluş yıldönümü sebebiyle KKTC’ye bugün gerçekleştirdiği ziyaret Kıbrıs Rum kesimi tarafından BM’ye şikayet edildi.

Alithia ve diğer gazeteler, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın bugün KKTC’ye ve bir bölümü açılan Maraş’a gerçekleştireceği ziyarete geniş yer verirken, Kıbrıs Rum Yönetimi’nin bu ziyareti BM’ye şikayet ettiğini yazdılar.

Gazete: “Üçüncü Atilla Bugün Maraş’ta Piknikte – Erdoğan Sekiz Bakan Eşliğinde Geliyor – Benzeri Olmayan Kışkırtma” başlıkları altında verdiği haberinde, Rum Başkanlık Sarayı’ndan yapılan açıklamada, “Erdoğan’ın KKTC ziyareti ve kapalı bölge Maraş’a gidişinin BM Güvenlik Konseyi’nin 550 ve 789 sayılı kararlarına aykırı” olduğunun savunulduğunu yazdı.

Habere göre söz konusu açıklamada, Erdoğan’ın ziyaretinin yasadışı olduğu iddiasında bulunulurken, ziyaretin, BM Genel Sekreterinin Kıbrıs sorununun çözümü müzakerelerinin yeniden başlaması için gerekli olan iyi ortamı da baltaladığı iddia edildi.

Açıklamada ayrıca, “Türkiye ve KKTC’nin bu eylemlerinin” BM Genel Sekreteri, AB üyesi ülkelerin başkanları ve AB kurumlarına şikayet edildiği vurgulandı.

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