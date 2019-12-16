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Rumlar'da İHA paniği

Türkiye'den Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne (KKTC) giden ilk insansız hava aracı (İHA), Doğu Akdeniz'deki ilk görev uçuşuna başladı.

16 Aralık 2019 Pazartesi 16:35
Rumlar'da İHA paniği

 Geçitkale Havaalanı'nın İHA'larla yürütülecek faaliyetler için kullanılmasına yönelik alınan kararın ardından başlatılan çalışmalar devam ediyor.

Bu kapsamda Dalaman Deniz Hava Üs Komutanlığından KKTC Geçitkale Havaalanı'na saat 10.00'da varan Bayraktar TB2 tipi İHA ilk görev uçuşuna başladı.

Doğu Akdeniz'deki ilk görev uçuşunun, yaklaşık 10 saat sürmesi öngörülüyor.

KKTC Bakanlar Kurulu, cuma günü, Geçitkale Havaalanı'nın İHA'larla yürütülecek faaliyetler için kullanılması kararı almıştı. KKTC hükümeti, Türkiye'nin talebi üzerine Geçitkale Havaalanı'nın Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanlığına (KTBK) tahsis edilmesine onay vermişti.

Rumlar'dan ilk İHA değerlendirmesi

Türkiye'nin Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Geçitkale Havaalanı'nı İnsansız Hava Aracı (İHA) ve Silahlı Hava Aracı (SİHA) üssü yapma kararı Rumlar'da paniğe neden oldu.  

Rum medyası, Dalaman'dan kalkan İHA'nın, Geçitkale'ye iniş haberini son dakika olarak geçerken Rum Hükümeti de ilk değerlendirmesini yaptı. Rum Hükümet Sözcüsü Kyriakos Koushos konunun uluslararası alana taşınabileceğini söyledi.

“Bu, istikrar sorunu yaşayan bölgede Türkiye’nin çıkardığı başka bir istikrarsızlık hareketidir” iddiasında bulunan  Kyriakos Koushos, “Bu, hâlihazırda gergin olan bir bölgede durumu daha da kötüleştiriyor ve yatışmasına yardımcı olmuyor” dedi.

Konunun uluslararası alanda kınanıp kınamayacağı yönündeki bir soryuya Rum Sözcü, “Bu yeni bir gelişme olarak inceleyeceğimiz bir şeydir. Bu konu Dışişleri Bakanı’yla görüşülecek ve kararlar alınacaktır” cevabını verdi.

Son Güncelleme: 16.12.2019 16:39
Anahtar Kelimeler:
İHARumlar
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