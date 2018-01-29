Hataylılar Bütünleşme ve Yardımlaşma Derneği cuma günü gerçekleşen “Barış ve Demokrasi Yürüyüşü” hakkında yazılı açıklama yaparak, “Eğer Rumlar Kuzey Kıbrıs’ta özgürce yürüyebiliyorsa. Demek hem özgürüz hem hürüz.” ifadelerini kullandı.

Açıklama şöyle devam etti:

“Kuzey Kıbrıs’ta yaşanan bu özgürlük Suriye’de Afrin’de savaşan Mehmetçiğin verdiği bedel sayesinde oluyor. Türkiye’ye gereksiz ve hak etmediği sıfatlar takmak ve yalanlarla rencide etmek çok da hoş olmasa gerek. Bunu yapanlar akıl tutulması yaşayan bir kaç kişidir. Kıbrıs Türkü Ana Vatanına bağlı onurlu ve gururlu bir milletir. Ufak bir azınlık Kıbrıs Türkünü asla temsil edemez.”

Özgürlüğün “bir başkasını incitip onuruyla oynamak” anlamına gelmediği dile getirilen açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Yaşanan olumsuz olayları bizlerde Dernek olarak tasvip etmiyoruz. Keşke yaşanmasaydı demekten başka bir yorum yapamıyoruz. Bunlar yaşandı diye ötekileştirme ve düşmanlık yapılmamalı. TC ve KKTC halkları kardeştir hiç bir kuvvet bunu bozamaz. TC şu an bütün şer odaklarıyla başarılı bir şekilde uğraşmaktadır.”