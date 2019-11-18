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Rumlara sert uyarı: Aklınızı başınıza alın, yoksa…

18 Kasım 2019 Pazartesi 22:23
Rumlara sert uyarı: Aklınızı başınıza alın, yoksa…

Ekonomi ve Enerji Bakanı Hasan Taçoy, Kıbrıslı Rumların, Kıbrıs Türk halkının kurduğu devletin en değerli sembolü olan bayrağa karşı yaptığı hareketin kabul edilemez olduğunu vurguladı. Taçoy yaptığı yazılı açıklamada, “Güney Kıbrıs Rum Yönetimi lideri Nikos Anastasiadis’e buradan çağrı yapıyor ve uyarıyorum; akıllarını başlarına alsınlar. Kıbrıs’ta yaratacakları gerginliklerin altında kalırlar” dedi. Açıklamasında  Güney Kıbrıs’ta yaşanan olaylara değinen Taçoy, açıklamasında özetle şu ifadelere yer verdi: “ Bizler, 15 Kasım’da Kıbrıs Türk halkı olarak kurduğumuz devletimizin 36’ncı kuruluş yıl dönümünü büyük bir coşku ile kutladık. Ancak Rumlar, halkların en değerli sembolü olan bayrağımıza yönelik çirkin bir saldırıda bulundu. Rum tarafında, Türklere karşı ırkçı eylem ve provokasyonlarıyla bilinen ELAM, 15 Kasım’da Ada’nın güneyinde KKTC bayrağını yaktı. Bu asla kabul edilecek bir durum değildir.”

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Eski Ubp'li 2019-11-19 00:08:31

Bir malzeme buldu ağzında sakız etti...Çiğne babam çiğne..Yalandan da olsa helak oldu zavallıcık..Habire tehdit savuruyor..Kendini illa ki ispat edecek..Hadi bakim yola devam...

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