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Rus işadamı Güney'de tutuklandı

Beyrut'taki patlamaya sebep olan geminin sahibi Güney Kıbrıs'ta yakalandı

06 Ağustos 2020 Perşembe 18:59
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Rus işadamı Güney'de tutuklandı

Beyrut'ta salı günü gerçekleşen patlamaya sebep olan 2 bin 700 ton amonyum nitratı taşıyan geminin Rus sahibi bugün Güney Kıbrıs'ta sorguya alındı.

Rum haber kaynakları, Beyrut limanına demirleyen "Rhosus" gemisinin sahibj Rus işadamı Igor Grechushkin'in bugün Lübnan İnterpolünün talebi üzerine Limasol'da tespit edilerek, sorguya alındığını bildirdi.

Habere göre, Rus işadamı işbirliği göstererek, kendisine yöneltilen sorulara yanıt verdi.

Rus işadamının yanıtlarının Lübnan polisine iletileceği vurgulandı.

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