Rus Kadın Törenle Müslüman Oldu

Din İşleri Başkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, aslen Rus olan KKTC vatandaşı Julia Boransel’in eşi Doğan Boransel ile birlikte yaptığı müracaat sonrasında düzenlenen ihtida (başka bir dinden çıkıp Müslüman olma) törende Julia Boransel, Din İşleri Başkanı Prof. Dr. Ahmet Ünsal’ın telkinleriyle kelime-i şehadet getirerek dinini değiştirdi.

Müslüman olarak Emine ismini alan kadın, hiç kimsenin etkisi veya baskısı olmaksızın tamamen gönlüne doğan bir istek ile İslâm’ı seçtiğini, bu aşamaya gelmeden önce Rusça’ya çevrilmiş Kur’ân-ı Kerîm’i okuduğunu belirtti.

Törende, Emine Boransel’e ihtida belgesi, Mealli Kur’ân-ı Kerîm ve İlmihal kitapları hediye edildi. Boransel’in İslâm’ı daha yakından bilip, öğrenmesi için Din İşleri Başkanlığı’na bağlı bir din görevlisinin bir süre kendisine refakat etmesi kararı alındı.