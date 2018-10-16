Rus turist tutuklu yargılanacak

(Kamalı Haber)

Lefkoşa’da Mehmet Akif Caddesi'nde faaliyet gösteren Cyprus Outdoor Shop isimli kamp malzemeleri satan işyerine müşteri olarak girip içeriden hırsızlık yapan Rus zanlı Artem Alekseyevilh Zavgorodny teminata bağlanmak üzere dün mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren Polis memuru Havva Yorgancı olayla ilgili bulguları aktardı. Yorgancı huzurda bulunan Rus uyruklu turist zanlı Artem Alekseyevilh Zavgorodny’nin Lefkoşa’da Mehmet Akif Caddesi'nde faaliyet gösteren Cyprus Outdoor Shop isimli kamp malzemeleri satan işyerine 12 Ekim tarihinde saat 12.30 raddelerinde müşteri olarak girip Walther marka 200 TL değerindeki avcı bıçağını çaldığını söyledi. Polis olayın bilgilerine gelmesiş üzerine incelenen kamera görüntülerinde zanlının tespit edildiğini ve Lefkoşa Kaza mahkemesinden temin edilen derdest emri ışığında tutuklandığını aktardı. Polis memuru Yorgancı mesele ile ilgili olarak zanlının gönüllü ifade verdiğini suçunu itiraf ettiğini belirterek aleyhine başlatılan soruşturmanın tamamalandığını ve zanlının ülkemizde tutirst statüsünde bulunduğunu söyleyerek uygun bir teminata bağlanmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Cenkay İnan, zanlının 14 günü aşmamak üzere Merkezi Cezaevi’nde hükümsüz tutuklu kalmasına emri verdi.