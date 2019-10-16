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Rus uyruklu zanlı cezaevine gönderildi

Rus uyruklu zanlı İgor Yusin teminat talebiyle dün yeniden mahkeme huzuruna çıkarıldı.

16 Ekim 2019 Çarşamba 15:42
Rus uyruklu zanlı cezaevine gönderildi

 KKTC Ercan Havalimanı’ndan 20 kilo uyuşturucu madde ile gelen Rus uyruklu zanlı İgor Yusin teminat talebiyle dün yeniden mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili şahadet veren polis memuru Ozan Özder olayla ilgili bulguları aktardı. Özder, huzurda bulunan zanlı İgor Yusin'in 5 Ekim 2019 tarihinde, saat 02.15 sıralarında Ercan Havalimanı'ndan KKTC'ye giriş yapmak istediği sırada gümrük memuru tarafından 18 kilo hintkeneviri türü uyuşturucu madde ile 2 kilo ağırlığında kokainin emare olarak alındığını ve zanlının tutuklandığını söyledi. Polis memuru Ozan Özder, mesele ile ilgili soruşturmanın devam ettiğini ancak zanlının etki edemeyeceğini belirtti. Polis, Rus uyruklu olan ve KKTC’de yasal bağı olmayan zanlının tutuklu yargılanmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Temay Sağer, zanlının iki ayı aşmamak üzere cezaevinde hükümsüz tutuklu kalmasına emir verdi.

(Kamalı Haber

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Son Güncelleme: 16.10.2019 15:51
Anahtar Kelimeler:
KıbrısHaberMahkemeZanlı
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