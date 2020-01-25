Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
banner2
Sofralarda pestisit tehlikesi!
Sofralarda pestisit tehlikesi!
Yapay zeka sömürge koloniler yaratacak
Yapay zeka sömürge koloniler yaratacak
Çalışmaktan tükenenlere 6 öneri
Çalışmaktan tükenenlere 6 öneri
Ziraat Türkiye Kupası’nda çeyrek final ve yarı final eşleşmeleri belli oldu
Ziraat Türkiye Kupası’nda çeyrek final...
Tinder'a panik butonu dahil yeni güvenlik düzenlemeleri geliyor
Tinder'a panik butonu dahil yeni...

Rus Uzman Levi: “AB’nin aç enerji şirketleri Doğu Akdeniz’de Türkiye’ye saldırıyor”

Rus uzman Levi, Türkiye’nin Doğu Akdeniz’deki sondaj çalışmaları ile Avrupa Birliği’nin (AB) buna tepkisini değerlendirdi.

25 Ocak 2020 Cumartesi 16:54
Rus Uzman Levi: “AB’nin aç enerji şirketleri Doğu Akdeniz’de Türkiye’ye saldırıyor”

St. Petersburg Devlet Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Fakültesi Avrupa Araştırmaları Anabilim Dalı’ndan Doç. Dmitriy Levi, Sputnik’e açıklamasında, “Eğer sondaj çalışmaları AB’nin alanında yapılıyorsa burada tam olarak Avrupa hukukunun geçerli olduğu ortada. Diğer yandan Türkiye burada kendi çıkar kartını oynuyor. Bu, Ankara’nın enerji, siyasi ve savunma bağımsızlığını ilan etmesi, askeri konuda ABD’nin enerji alanında da AB’nin pozisyonuna karşı çıması ve hidrokarbon transferi alanında Rusya ile işbirliği yapması ile birleşiyor” dedi.

Türkiye’nin kendi çıkarları çerçevesi içinde hareket ettiğini kaydeden uzman, Avrupalıların kendini formalite moduna ayarladığını ve görüşmelere yanaşmadığını belirterek, “Bu bağlamda, Türkiye elbette kendi çıkarlarına sahip olduğunu sergiliyor ve kısmen önleme amacıyla Türk şirketlerinin de bu pazarlığa katılma hakkına sahip olduğunu kanıtlamaya çalışıyor. AB içinse resmi olarak yasanın lafzına uymak prensip meselesidir. Türkiye, yine de Avrupalı yetkililerin, sondaj çalışmalarına katılım girişimlerine daha hoşgörülü yaklaşmasını istiyor. Bu, Türkiye tarafından makul ve doğru bir yaklaşım” ifadelerini kullandı.

Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlür Çavuşoğlu’nun Doğu Akdeniz’de Rusya’yla işbirliği yapma olasılığına yönelik sözlerini de değerlendiren Levi, bunun katılıma davetten çok müttefikin politik desteği olarak değerlendirilmesi gerektiğini belirterek, bu konuyla ilgili şu yorumda bulundu:

"Aslında Rusya sadece AB’ye hidrokarbon tedarikçisi aktör değil. Aynı zamanda dünyanın farklı noktalarında büyük ekonomik aktördür. Rus finanslar hem Türkiye, hem Kıbrıs, hem AB’de mevcut. Çavuşoğlu’nun Rusya’yı anlamsı, Rusya-Türkiye enerji işbirliğine destek ve bu politikanın sürdürülmesidir. Ayrıca Ankara tarafından, Kuzey Akım’a yönelik eleştirilerle ilgili Rusya’nın duruşuna duygusal bir destek. AB’nin enerji sektöründe her şey çok kötü ve Kıbrıs hidrokarbon pastasından bir dilime aç gözle bakan Avrupalı şirketler Türkiye’ye saldırıyor. Bu yüzden Türkiye bu durumda şimdi çok zor dönemden geçiyor."

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
KKTC futbol liglerinde günün sonuçları
KKTC futbol liglerinde günün sonuçları
Tepebaşı’nda fidan dikimi yapıldı
Tepebaşı’nda fidan dikimi yapıldı
YDÜ’de Kırgız ve Kazak Sanatçılardan yeni bir sergi açılacak
YDÜ’de Kırgız ve Kazak Sanatçılardan yeni bir sergi açılacak
Galeriler Videolar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Themis Center Kat: 3 Daire: 44 Mağusa / KKTC

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim