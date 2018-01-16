Ruso Caddesi üzerindeki orta refüj geçişlerinin tümü kapatıldı

Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) nüfusu her gün artmakta olan başkent Lefkoşa’da trafik güvenliğinin artırmak, belediye sınırları dahilindeki trafik sıkışıklığını gidermek ve trafiğin akışının daha rahat sağlanmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda son 6 yılda 326 kazanın yaşandığı Şehit Mustafa Ruso Caddesi’ndeki ana yolda bulunan orta refüjdeki açıklıkların tüm kapatıldı.

LTB Yol ve Trafik Komisyonu’na Uzmanlar, Polis, Şehir Planlama Dairesi Yetkilileri ve STK’lar Katıldı

Başkent Lefkoşa’da trafik güvenliğinin sağlanması için LTB Yol ve Trafik Komisyonu, ilgili şube personelleri ve komisyonun doğal üyesi olan PGM Trafik Müdürlüğü, Lefkoşa Polis Müdürlüğü, Şehir Planlama Dairesi, Şehir Planlama Odası, Mimarlar Odası ve iki trafik derneği temsilcileriyle konu görüşüldükten sonra ortak karar alındı. LTB Meclis Kararı ile onaylanan ortak karar sonrasında iş birliği içerisinde hareket edilerek, trafiğe yönelik yeni düzenlemeler yaşama geçirildi.

Şehit Mustafa Ruso Caddesi’nde yeni uygulamaya geçilmeden önce yurttaşları ve araç kullanıcılarını bilgilendirmek amacı ile bölgede broşür dağıtılıp tv kanallarında kamu spotu şeklinde yayın geçekleştirildi.

Tali Yollardan Caddeye Çıkışlarda Sadece Sola Dönüş Yapılabilecek

Lefkoşa’nın ana giriş arterlerinden biri olan ve Küçük Kaymaklı Şehitler Anıtı’ndan Dr. Fazıl Küçük Bulvarı’na bağlanan yaklaşık 2 buçuk kilometrelik caddede, yeni uygulama ile birlikte caddenin doğu ve batı istikametlerinden caddeye çıkış yapılan tali yollardan trafiğin akış yönüne, yani sadece sola dönüş yapılabilecek.

Caddede Gidiş ve Gelişlerde Sağa Dönüş Yapılamayacak

Caddede yer alan ve kazalara sebep olduğu resmi kaza raporlarında da görülen orta refüjde açık olan bölümler kuzey (trafik ışıklarına doğru) ve güney (şehrin içine doğru) istikametine gidişlerde sağa dönüşleri engelleyecek şekilde kapatılacaktır.

Şehit Mustafa Ruso Caddesi’nden, Dr. Fazıl Küçük Bulvarı üzerindeki trafik ışıklarına doğru seyreden araçlar, ışıklardan “U” dönüşü yaparak caddenin sonundan yeniden Küçük Kaymaklı istikametine doğru dönüş yapabilecek.