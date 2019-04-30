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Russu 4 ay hapis yatacak

30 Nisan 2019 Salı 21:28
Russu 4 ay hapis yatacak
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(Kamalı Haber) Girne’ye bağlı Alsancak’ta evinde yapılan aramada uyuşturucu madde bulunan Borys Russu dün Girne Ağır Ceza Mahkemesi tarafından suçlu bulunarak hapse mahkûm edildi. Ağır ceza heyeti, sanığı 2 gram uyuşturucu madde tasarrufu suçundan 4 ay hapse mahkûm etti.

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Heyet, sanığın 6 Mart’ta 10.00-12.00 saatleri arasında Alsancak’ta kalmakta olduğu ikametgâhta polis tarafından yapılan aramada, 2 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu madde, 100 miligram ağırlığında tütün ile karışık hintkeneviri türü uyuşturucu madde ve üzerinde uyuşturucu madde kalıntısı olduğuna inanılan bir adet hassas terazi bulunarak emare olarak alındığını söyledi. Sanığın tutuklandığını, ifadesinde uyuşturucu maddeleri kendi şahsi kullanımı için tasarruf ettiğini söylediğini kaydeden ağır ceza heyeti, mahkemeye sunulan olgulardan sanığın ticari bir amaç güttüğüne dair herhangi bir olgu bulunmadığını belirtti.

Heyet, sanığın ifade verip suçunu kabul ettiğini, adaletin erken tecellisine katkı koyduğunu ifade ederek, yargılandığı uyuşturucu tasarrufu davasından 4 ay hapse mahkum ettiklerini açıkladı.

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Borys RussuUyuşturucuMahkemeHaberGündemKıbrıs
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