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Rüstem Tatar, 90’ıncı yaş gününü ailesi ve Fuat Oktay ile kutladı

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın babası Rüstem Tatar, 90’ıncı yaşını, Cumhurbaşkanlığı Sarayı’nda, ailesi ve Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ile birlikte kutladı.

24 Ekim 2020 Cumartesi 09:58
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Rüstem Tatar, 90’ıncı yaş gününü ailesi ve Fuat Oktay ile kutladı

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın babası Rüstem Tatar, 90’ıncı yaşını, Cumhurbaşkanlığı Sarayı’nda, ailesi ve Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ile birlikte kutladı.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, kişisel sosyal medya hesabı üzerinden paylaştığı gönderisinde, babası Rüstem Tatar’ın 90’ıncı yaş gününü, Cumhurbaşkanı olarak yemin ettiği gün kutladıklarını ifade etti.

Tatar, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Yardımcısı Sayın Fuat Oktay’a da ziyaretlerinden dolayı teşekkürlerini iletti.

Cumhurbaşkanı Tatar, gerçekleşen yaş kutlamasına ilişkin fotoğraflar da paylaştı.

Ersin Tatar, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

“Babacığım Rüstem Tatar’ın 90. yaş gününü Cumhurbaşkanı olarak yemin ettiğim gün kutladık .. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Yardımcısı Sayın Fuat Oktay’a da ziyaretleri için çok teşekkür ederim.”

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