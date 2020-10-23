Rüstem Tatar, devir teslim törenine katıldı

KKTC’nin 5. Cumhurbaşkanı seçilen Ersin Tatar, 1930 doğumlu babası Rüstem Tatar’ın doğum günü olan bugün 23 Ekim’de Mecliste yemin ederek resmen göreve başladı.
Baba Rüstem Tatar,Cumhurbaşkanlığı Devir Teslim ve Tebrik Kabul Töreni'ne katıldı...
KKTC’nin 5. Cumhurbaşkanı seçilen Ersin Tatar, 1930 doğumlu babası Rüstem Tatar’ın doğum günü olan bugün 23 Ekim’de Mecliste yemin ederek resmen göreve başladı.
KKTC’nin 5. Cumhurbaşkanı seçilen Ersin Tatar, 1930 doğumlu babası Rüstem Tatar’ın doğum günü olan bugün 23 Ekim’de Mecliste yemin ederek resmen göreve başladı.
Baba Rüstem Tatar,Cumhurbaşkanlığı Devir Teslim ve Tebrik Kabul Töreni'ne katıldı...