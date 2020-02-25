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Rüstemoğlu ailesi eylem yapıyor!

Rüstemoğlu ailesi 27 Şubat 2020 tarihinde saat 13:30’da Sağlık Bakanlığı önünde eylem gerçekleştireceğini bildirdi.

25 Şubat 2020 Salı 16:26
Rüstemoğlu ailesi eylem yapıyor!
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Voice Of The Island’a konuşan baba Hasan Rüstemoğlu yetkililerin artık bir açıklama yapması gerektiğini ve bu duruma sessiz kalmayacaklarını ifade ederek 27 Şubat 2020 tarihinde saat 13:30’da Sağlık Bakanlığı önünde eylem yapacaklarını ifade etti.

Atlas Rüstemoğlu’nun hayatını kaybetmesinin üzerinden üç ay geçmesine rağmen Türkiye’ye gönderilen tahlil sonuçlarının halen gelmediğini ifade eden baba Hasan Rüstemoğlu artık bir açıklama beklediklerini ifade ederek vatandaşların bu konuda duyarsız kalmamaları gerektiğine vurgu yaptı.

Anahtar Kelimeler:
Atlas Rüstemoğlu
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Ertaç 2020-02-25 21:00:24

Bu zamanda bu teknolojide bile sağlık konusunda bir adım ikerleyemedik.Mr a gidersin randevu 2.3 ay sonra,tomografi ayni,tahlil yapmak için ilaç yok.

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