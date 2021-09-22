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Rusya'dan Erdoğan'a: Esefle karşıladık

Moskova, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Rusya ziyareti öncesinde BM Genel Kurulu'nda yaptığı Kırım açıklamasına tepki göstererek "Esefle karşılıyoruz" dedi.

22 Eylül 2021 Çarşamba 23:15
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Rusya'dan Erdoğan'a: Esefle karşıladık

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulunda dün yaptığı konuşmada Kırım'a atıfla Ukrayna'nın toprak bütünlüğüne önem verdiklerini belirtmesine Rusya tepki gösterdi.

Rus haber ajansı Tass'ın haberine göre, konuyla ilgili bir soruyu yanıtlayan Kremlin Sözcüsü Dmitri Peskov Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Rusya ziyareti öncesindeki bu sözlerini esefle karşıladıklarını söyledi. Basın toplantısında bu sözlerin hedefinin kim olduğuna ilişkin bir soruya da cevap veren Kremlin Sözcüsü "Kesinlikle hedefin biz olduğunu düşünüyoruz. Bu şekilde değerlendiriyoruz" şeklinde konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, BM Genel Kurulu'ndaki konuşmasında "İlhakını tanımadığımız Kırım dâhil, Ukrayna'nın toprak bütünlüğünün ve egemenliğinin korunmasına önem veriyoruz" ifadelerini kullanmıştı.

Rusya'da Devlet Başkanı Vladimir Putin'in partisi Birleşik Rusya'nın kazandığı parlamento seçimlerinin ardından da Türkiye, Kırım'ın "ilhakını tanımadığını" vurgulayarak, Kırım'daki sonuçların "hukuki geçerliliği" olmadığını bildirmişti. Moskova bu açıklamaya da tepki göstermişti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 29 Eylül Çarşamba günü Rusya'ya gerçekleştirmesi beklenen ziyarette Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bir araya gelecek. Kremlin'den Pazartesi günü yapılan açıklamada Erdoğan'ın Rusya'ya yapacağı ziyaret teyit edilmiş, görüşmede ağırlıklı olarak Suriye'deki gelişmelerin ele alınacağı belirtilmişti.

Son olarak Mart 2020'de Moskova'da bir araya gelen iki lider, Koronavirüs pandemisi nedeniyle telefonda görüşmüş, video konferans yapmış ancak yüz yüze görüşme gerçekleştirmemişti.

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