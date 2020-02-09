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Rutin kontrollerde kaçak olduğu tespit edilen zanlı tutuklandı

Zülkifli Aslan tutuklanarak dün mahkeme huzuruna çıkarıldı.

09 Şubat 2020 Pazar 14:21
Rutin kontrollerde kaçak olduğu tespit edilen zanlı tutuklandı
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Girne bölgesinde gerçekleştirile rutin kontrollerde ülkede kaçak olduğu tespit edilen zanlı Zülkifli Aslan tutuklanarak dün mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren polis memuru Hasan Basri Güneş olayla ilgili olayla ilgili bulguları aktardı. Güneş 8 Şubat 2020 tarihinde saat 21.30 raddelerinde Girne bölgesinde yapılan kontroller sırasında ülkede 1 Temmuz 2005 tarihinden beri KKTC'de ikamet iziniz olarak bulunduğu tespit edilen zanlı Zülkifli Aslan’ın tutuklandığını söyledi. Polis zanlının ülkede bulunduğu zaman içerisinde ne yaptığının araştırılması ve ihraç işlemlerinin tamamlanması için zanlının 3 gün poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Mine Ozankaya zanlının soruşturma maksatlı 3 gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi.

(Kamalı Haber)

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KıbrısHaberZanlıTutukluKaçak
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