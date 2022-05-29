Rüya gibi bir düğünle evlendiler

Kaplıca Otel’de gerçekleşen düğünde genç çifti sevenleri yalnız bırakmadı. Fatma-Salih Sunal ve Hatice-Gürsel Sennaroğlu ailelerinin bu mutluluğunu Gündem Kıbrıs ailesi olarak bizler de paylaşıyor, genç çifte bir ömür boyu mutluluklar diliyoruz.