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Rüya gibi bir düğünle evlendiler

Sıla Sunal ve Sami Sennaroğlu çifti rüya gibi bir düğüle dünya evine girdi.

29 Mayıs 2022 Pazar 18:57
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Rüya gibi bir düğünle evlendiler

Kaplıca Otel’de gerçekleşen düğünde genç çifti sevenleri yalnız bırakmadı. Fatma-Salih Sunal ve Hatice-Gürsel Sennaroğlu ailelerinin bu mutluluğunu Gündem Kıbrıs ailesi olarak bizler de paylaşıyor, genç çifte bir ömür boyu mutluluklar diliyoruz.

Anahtar Kelimeler:
Sami SennaroğluSıla SunalDünya Evi
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