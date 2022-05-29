Rüya gibi bir düğünle evlendiler

Kaplıca Otel’de gerçekleşen düğünde genç çifti sevenleri yalnız bırakmadı. Fatma-Salih Sunal ve Hatice-Gürsel Sennaroğlu ailelerinin bu mutluluğunu Gündem Kıbrıs ailesi olarak bizler de paylaşıyor, genç çifte bir ömür boyu mutluluklar diliyoruz.
Sıla Sunal ve Sami Sennaroğlu çifti rüya gibi bir düğüle dünya evine girdi.
Kaplıca Otel’de gerçekleşen düğünde genç çifti sevenleri yalnız bırakmadı. Fatma-Salih Sunal ve Hatice-Gürsel Sennaroğlu ailelerinin bu mutluluğunu Gündem Kıbrıs ailesi olarak bizler de paylaşıyor, genç çifte bir ömür boyu mutluluklar diliyoruz.