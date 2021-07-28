Rüyam Hacımuratlar'dan gururlandıran başarı

Rüyam Hacımuratlar katılmış olduğu kompozisyon yarışmasında ülkemizin ismini uluslararası platformlarda temsil etti.
Rüyam Hacımuratlar'ın başarısı göğsümüzü kabarttı.
İslam İşbirliği Gençlik Formu Kuzey Kıbrıs Kordünatörü Mert Osmanlar, açıklamasında Rüyam Hacımuratlar'a teşekkür etti:
Mert Osmanlar'ın açıklaması şöyle:
ICYF Kuzey Kıbrıs öğrencilerinden Rüyam Hacımuratlar katılmış olduğu kompozisyon yarışmasında ülkemizin ismini uluslararası platformlarda,ambargoları delerek dile getirmiştir kendisine teşekkürü borç biliriz.
İslam İşbirliği Gençlik Formu Kuzey Kıbrıs Kordünatörü
Mert Osmanlar.