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Rüzgar Alıkan yardımlarınızı bekliyor!

Serabral Palsi (beyin felci) ile mücadele eden 5 yaşındaki Rüzgar Alıkan yardımlarınızı bekliyor.

09 Mart 2022 Çarşamba 14:44
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Rüzgar Alıkan yardımlarınızı bekliyor!
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Serabral Palsi (beyin felci) ile mücadele eden 5 yaşındaki Rüzgar Alıkan yardımlarınızı bekliyor. Mağusalı 5 yaşındaki Rüzgar Alıkan doğuştan bir çeşit beyin felci olan Serabral Palsi hastalığı ile mücadele ediyor.

Rüzgarın ailesi, ülkemizde tedavisi mümkün olmayan bu hastalığın Hindistan’da ameliyatla tedavisinin mümkün olduğunu ifade etti. Ameliyat masrafı için 20 Bin Dolar yardıma ihtiyaçları olduğunu belirten Alıkan ailesi, Rüzgar’ın sağlığına kavuşması için sürdürülen çabanın desteklenmesi için yardım beklediklerini ifade etti.

Rüzgar için başlatılan kampanyaya destek olmak isteyenlerin 0542 875 2551 numaralı telefondan aileye ulaşabilecekleri kaydedildi.

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