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Rüzgar’a umut olalım

Mağusalı 5 yaşındaki Rüzgar Alıkan doğuştan bir çeşit beyin felci olan Serabral Palsi hastalığı ile mücadele ediyor.

25 Şubat 2020 Salı 16:56
Rüzgar’a umut olalım
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Mağusalı 5 yaşındaki Rüzgar Alıkan doğuştan bir çeşit beyin felci olan Serabral Palsi hastalığı ile mücadele ediyor.

Rüzgar’ın ailesi, ülkemizde tedavisi mümkün olmayan bu hastalığın Hindistan’da ameliyatla tedavisinin mümkün olduğunu ifade etti.

Ameliyat masrafı için 20 Bin Dolar yardıma ihtiyaçları olduğunu belirten Alıkan ailesi, Rüzgar’ın sağlığına kavuşması için sürdürülen çabanın desteklenmesi için yardım beklediklerini ifade etti.

Rüzgar için başlatılan kampanyaya destek olmak isteyenlerin 0542 875 2551 numaralı telefondan aileye ulaşabilecekleri kaydedildi.

Anahtar Kelimeler:
Rüzgar Alıkan
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