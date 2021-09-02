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Saadet Hüdaverdi: Vergi Dairesi hizmet vermeye devam ediyor

Vergi Dairesi Genel Müdürü Saadet Hüdaverdi, Gündem Kıbrıs’a yaptığı açıklamada Lefkoşa Vergi Dairesi’nde bir kişinin pozitif olduğunu doğruladı.

02 Eylül 2021 Perşembe 13:16
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Saadet Hüdaverdi: Vergi Dairesi hizmet vermeye devam ediyor

ÖZEL HABER

Vergi Dairesi Genel Müdürü Saadet Hüdaverdi, Gündem Kıbrıs’a yaptığı açıklamada Lefkoşa Vergi Dairesi’nde bir kişinin pozitif olduğunu doğruladı.

Tüm tedbirlerin alındığını söyleyen Saadet Hüdaverdi, pozitif çalışanla temaslı olanların izole edildiğini söyledi.

Tüm temaslıların PCR testlerinin yapıldığını söyleyen Hüdaverdi, temaslı olan personelin yerine başka bölgelerden takviye yapıldığını, Vergi Dairesi’nin şu anda sıkıntısız şekilde hizmet verdiğini belirtti.

Saadet Hüdaverdi, kendisinin de görevinin başında olduğunu ve vatandaşlara hizmet vermeye devam ettiklerini Gündem Kıbrıs’a açıkladı.

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