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“SAAT 11.00’DA BAŞBAKANLIK ÖNÜNDE BASIN AÇIKLAMASI YAPILACAK”

Kamuda örgütlü 4 sendika özel sektör çalışanlarına destek vermek amacıyla yarın 2 saatlik genel grev yapacak.

14 Mart 2021 Pazar 12:59
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“SAAT 11.00’DA BAŞBAKANLIK ÖNÜNDE BASIN AÇIKLAMASI YAPILACAK”

KTAMS Genel Başkanı Güven Bengihan, sendikalar adına yaptığı yazılı açıklamada, Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası (KTAMS), Kamu Görevlileri Sendikası (KAMU-SEN), Kamu İşçileri Sendikası (KAMU-İŞ) ve Gümrük Çalışanları Sendikası (GÜÇ-SEN) olarak yarın 10.00-12.00 saatleri arasında genel grev ve saat 11.00’de Başbakanlık önünde basın açıklaması yapacaklarını kaydetti.

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