Saatler süren uyuşturucu operasyonu

Star Kıbrıs'ın haberine göre, Girne ve Lefkoşa’da polis tarafından yapılan uyuşturucu operasyonlarında yaşları 21 ile 26 arasında değişen biri kadın 8 kişi tutuklandı. Operasyonda yakalanan Mısır uyuklu zanlılar Ahmed Khaled Selim Mohamed Faggal, Abdelrahman Sayed Abouelwafa Ahmed,Mahmoud Ahmed Mohamed Ahmed Salem, Youssef Attıa Ramadan Antar İbrahim’in, Suriyeli Mohamad Rajab Baaj ve Kıbrıslı Rum zanlılar Constantinos Chrıstoforou, Chrıstakıs Polykarpou ve Maria Theocharous dün tutuklama talebiyle Girne’de mahkemeye çıkarıldı.

Girne Narkotik Şubesi Ekipleri tarafından yakalanan ve dün duruşmaya çıkarılan zanlılar hakkındaki iddialar aktarıldı. Polis, Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü’nde görevli bir polis ekibi tarafından Karaoğlanoğlu bölgesinde Ahmed Khaled Selim Mohamed Faggal’ın ikametgâhında mahkeme emri ile yapılan aramada; 2 ayrı streç naylona sarılı yaklaşık 2 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu madde bulunduğunu söyledi. Tutuklanan Faggal’ın uyuşturucu maddeyi zanlı Ahmed’den aldığını itiraf ettiğini kaydeden polis, zanlı Ahmed, zanlı Salem ve zanlı İbrahim’in birlikte kaldığı evde arama yapıldığını ifade etti. Polis, evin mutfağında 15 ayrı paket halinde yaklaşık 10 gram ağırlığında madde, zanlı Salem’in odasında 16 ayrı paket halinde 80 gram ağırlığında madde, evin salonunda 10 gram madde, iki hassas terazi, plastik öğütücü, içerisinde uyuşturucu olduğuna inanılan metal öğütücü bulduklarını söyledi.

KOKAİN DE VAR

Polis, zanlı Salem’in sorgusunda uyuşturucu maddeleri 2017 yılı Kasım-Aralık ayları içerisinde Zanlı Ahmed ile zanlı İbrahim ile anlaşıp 3 ayrı tarihte, her defasında 56 gram olmak üzere toplam 168 gram olarak Mohamad Rajab Baaj’dan aldığını itiraf ettiğini açıkladı. Zanlı Baaj’ın Lefkoşa’daki evine baskın düzenlediklerini, uyuşturucu geliri olduğuna inanılan 100 Dolar, 2 bin 800 Euro, 4 bin 960 TL nakit para ile evin salon kısmındaki sehpa üzerinde 21 gram, mutfakta ise 20 gram hintkeneviri bulduklarını kaydeden polis, zanlının üzerinde ise 5 gram kokain bulduklarını açıkladı.

SAATLER SÜREN OPERASYON

Tutuklanan zanlı Baaj’ın uyuşturucu maddeleri 2017 yılı Kasım-Aralık ayları içerisinde Güney Kıbrıs’ta yaşayan Khalid isimli şahıs aracılığıyla 3 ayrı tarihte toplam 224 gram olarak KKTC’ne ithal edip, zanlı Constantinos Chrıstoforou ’dan teslim aldığını itiraf ettiğini kaydeden polis, saat 23.00 sıralarında Lefkoşa Devlet Hastanesi araç park yeri içerisinde gerçekleştirilen operasyonda; KWZ 790 plakalı araç içerisinde tespit edilen zanlı Chrıstakıs Polykarpou , araçta yolcu olarak bulunan zanlı Constantinos Chrıstoforou ve zanlı Maria Theocharous’un yakalandığını açıkladı. Polis, araçta yapılan aramada arka kısımdaki paspas üzerinde streç filmlere sarılı 500 gram hintkeneviri türü uyuşturucu madde bulduklarını ifade etti.Polis, operasyonun önceki sabah saat 07.30 sıralarında Girne’de başladığını ve dün sabaha karşı saat 04.00 sıralarında tamamlandığını, toplamda 45 gram kokain 640 gram hintkeneviri ele geçirdiklerini açıkladı. Tutuklanan 8 zanlı hakkında soruşturma başlatıldığını, alınacak ifadeler olduğunu kaydeden polis, tüm zanlıların 2 gün süreyle tutuklu kalmasını talep etti. Mahkeme talebi kabul etti.