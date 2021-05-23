Sabih Yüksekbaş Hayata Gözlerini Yumdu!

Ülkemizin tanınmış ailelerinden Yüksekbaş Gıda ve Pırlant Kuyumcu yatırımlarının sahibi Yüksekbaş ailesinin büyüğü Sabih Yüksekbaş hayatını kaybetti.

Ülkemize önemli yatırımları bulunan iş ve spor dünyasını ciddi hizmetleri bulunan Yüksekbaş ailesi babaları Sabih Yüksekbaş’ı kaybetmenin acısını yaşıyor.

Uzun bir süredir tedavi gören Sabih Yüksekbaş son günleri Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi Yoğun Bakım Servisinde geçirmişti.

Sabih Yüksekbaş’ın cenazesi ile ilgili detaylar aile tarafından gün içerisinde duyurulacak.

Gündem Kıbrıs ailesi olarak Yüksekbaş ailesine başsağlığı dileriz.