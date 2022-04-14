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CTP Milletvekili Asım Akansoy, Gündem Kıbrıs Web TV’de Çiğdem Aydın’ın sorularını yanıtladı…

Türkiye ile ilişkileri değerlendiren Akansoy, “Türkiye ile olan ilişkiler sağlıklı değil. KKTC hükümetlerinin yapamayacakların şeylerin altına imza atarak ne Türkiye karşısında ne de KKTC halkına karşı mahcup olmaması gerekir. Türkiye ile ilişkilerin çatışma ve gerilim üzerine kurulmaması gerekiyor” dedi.

Akansoy, “Şu anki ilişki biçimi sadece Kıbrıslı Türkleri değil Türkiye’deki yetkilileri de rahatsız etmelidir. Diyalog kanallarının açılması ve birbirimizi daha iyi anlamamız gerekiyor. Siyasette dün dündür bugün de bugündür. Türkiye ile ilişkimizi ben kardeşlik olarak nitelendiriyorum. Ancak burada da ayrı bir halk vardır” ifadelerini kullandı.

Akansoy, “Dünyada ekonomiler birbirine bağlıdır. Bu bağımlılık ilişkisi doğal bir durumdur. Bunun daha da artması veya azalması bir şey ifade etmiyor. Bize verilecek mali kaynak yerine Mersin kapısının daha da açılması, Kıbrıslı Türklere daha üretken bir modelin tesis edilmesi gerekir. Kıbrıslı Türklerin izolasyonları kırması için bir model geliştirilmelidir. Biz kendi aramızda mecliste bile ortak bir düşünce yapısı geliştiremiyoruz.

Türkiye ile imzalanacak protokol hakkında meclisin bilgisi olmadığını ifade eden Akansoy, “Bugün Faiz Sucuoğlu bir protokol imzalayacak ve ondan haberimiz yok. Ya 6 ay sonra hükümet değişirse ne olacak? Sadece birkaç kişinin bilgisinde olan protokollerle bu ülkeyi geliştiremezsiniz. Mademki protokoller devletlerarasında yapılıyor o zaman o devletin meclisinin de bundan haberdar olması gerekmektedir” şeklinde konuştu.