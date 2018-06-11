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"Sadece mevcuda birkaç yeni husus ekleyerek hazırlandı"

Eşit Hak ve Adalet Sendikası, “kamu reformunun mevcut şeklini kesinlikle reddettiklerini” belirtti.

11 Haziran 2018 Pazartesi 15:46
"Sadece mevcuda birkaç yeni husus ekleyerek hazırlandı"

Eşit Hak ve Adalet Sendikası (Hak-Sen), “kamu reformunun mevcut şeklini kesinlikle reddettiklerini” belirtti.

Hak-Sen Genel Sekreteri Fırat Yılmaz yazılı açıklamasında, yasa tasarısının, kamuya yeni bir personel yönetimi anlayışı getirme amacıyla ne zaman, nerede, kimler ve hangi reel hedefler gözetilerek hazırlandığının beli olmadığını, mevcut hakları budaması yanısıra asla amacına hizmet etmediğini, sadece mevcuda birkaç yeni husus ekleyerek hazırlandığını savundu.

Yılmaz, “Kamunun hizmet verme şeklini, kalitesini, denetimi, hesap verilebilirliği, şeffaflığı esas almayan hükümetlerin, iyi yönetememe sorununu kendi belirlediği kriterlerle istihdam ettiği, hizmet içi eğitime tabi tutmadığı, bazı ilçelerde ve merkezde barakalarda hizmet vermek zorunda bıraktığı memurların üzerinde ahkâm kesilmesine müsaade etmeyeceğiz” dedi.

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Öncelikle kamu yönetimi reformu anlayışının öne çıkarılarak gerekli çalışmanın yapılması gerektiğini ifade eden Yılmaz, devletin mali yönetiminin iyileştirilmesi en öncelikli konu iken, kamu reformunun vatandaş memnuniyetini hiç ilgilendirmeyen izin, terfi ve müşavirlik bağlamına indirgenmesinin hem başarısızlığın başı hem de kolaycılığın en kolay yolu olduğunu ileri sürdü; şunları kaydetti:

“Sendikamız HAKSEN halkı ilgilendiren esas konunun hizmetlerin sunumu ile ilgili esaslı düzenlemelerin yapılması Kamu Yönetimi Reformu olduğuna inanmaktadır. Bu şekilde genel çerçevenin oluşturulması bu bağlamda oluşacak ortamda kamudaki personelin verimli çalışmasını sağlayacak düzenlemelerin yapılmasıdır.

HAKSEN basınla paylaşılan yasa tasarısına ve izlenen yönteme sonuna kadar karşıdır. Yasa tasarısının katılımcı bir şekilde yeniden yazılması gerektiğine inanmaktadır.

Yıllarca her gelen hükümetin kendine göre şekillendirdiği tasarı artık bir ucubeden farksızdır. Kamuyu daha da içinden çıkılmaz büyük bir kaos ortamına sürükleyecek bu tasarının derhal çöpe atılarak katılımcı bir demokrasi yolu izlenmesi ve her satırının toplum ve çalışan düşünülerek yeniden dizayn edilmesi gerekmekte olduğu inancı içerisindeyiz.”

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