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“Sadettin Kaynak” anısına konser veriliyor

22 Nisan 2019 Pazartesi 12:14
“Sadettin Kaynak” anısına konser veriliyor
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Gazimağusa Belediyesinin himayesinde Kıbrıs Sanat Derneği Türk Müziği Korosu ile İstanbul Yeşilkent Türk Müziği Korosu’nun Merhum Bestekar Sadettin Kaynak anısına ortaklaşa düzenleyeceği “Kardeş Korolar” konseri yarın saat 20:30’da Rauf Raif Denktaş Kültür ve Kongre Sarayı’nda yapılıyor. Bu yılki bahar konserleri projesinde 2 koro bir araya geliyor.

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Kıbrıs Sanat Derneği Başkanı ve Türk Müziği Koro Şefi Aytaç Çağın ile İstanbul Yeşilkent Türk Müziği Korosu Şefi Müftah Uğur’un birlikte yöneteceği konser iki bölümden oluşuyor. Saadettin Kaynak’ın eserlerinin yer aldığı birinci bölüm; Segah, Rast, Muhayyer ve Hicaz Makamlarındaki eserlerinden oluşurken, ikinci bölümde ise Kürdili Hicazkar, Nihavend ve Hüzzam Makamındaki, seçkin bestekarların eserleri yer alıyor.

Samsun Sanat Merkezi Koro Şefi ve Samsun Devlet Klasik Türk Müziği ses Sanatçısı Osman Ergen, Samsun Sanat Merkezi Yaylı Tambur sanatçısı Ahmet Aytaç ve Alanya Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği Korosu’nun Şefi Kanun Sanatçısı Şehriban Kasapoğlu Kıbrıs Sanat Derneği’nin davetlisi olarak konsere katkı koyacaklar. Konserin sunumu duayen spiker ve sunucu Sevil Emirzade tarafından gerçekleştirilecek. Konsere giriş ücretsiz olup, bütün müzikseverler davetlidir.(BRT/MAIL)

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Sadettin Kaynak
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