Künye
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS WEB-TV
Teminatla serbest kaldı
Teminatla serbest kaldı
Uyuşturucu zanlıları mahkemeye çıkarıldı
Uyuşturucu zanlıları mahkemeye çıkarıldı
Bir kişi daha aranıyor
Bir kişi daha aranıyor
Ölümlü kazanın zanlısı mahkemeye çıkarıldı
Ölümlü kazanın zanlısı mahkemeye çıkarıldı
3 gün daha tutuklu kalacak
3 gün daha tutuklu kalacak

Sadık Gardiyanoğlu: "Adaylara eşit mesafede duracağız"

UBP Lefkoşa İlçe Başkanı Sadık Gardiyanoğlu, genel başkanlık için yarışacak adaylara eşit mesafede durma kararı aldıklarını söyledi.

26 Ekim 2020 Pazartesi 22:08
618 Okunma
Sadık Gardiyanoğlu: "Adaylara eşit mesafede duracağız"

UBP Lefkoşa İlçe Başkanı Sadık Gardiyanoğlu, 31 Ekim’de yapılacak kurultay ve genel başkanlık için yarışacak adaylara eşit mesafede durma kararı aldıklarını açıkladı.

 Ulusal Birlik Partisi (UBP) Lefkoşa İlçe Başkanı Sadık Gardiyanoğlu, İlçe Yönetim Kurulu ve Örgüt Başkanları ile yaptıkları toplantıda, UBP’de genel başkanlık için yarışacak adaylara eşit mesafede durma kararı aldıklarını aktardı.

Tüm adayların çok değerli olduğunu söyleyen Gardiyanoğlu, “Kazanan KKTC olsun. Tüm adaylarımıza başarılar dileriz” dedi.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
HP Genel Başkanı Yenal Senin: "Kimseye kapıyı kapamadık"
HP Genel Başkanı Yenal Senin: "Kimseye kapıyı kapamadık"
Sibel Tatar, Emine Erdoğan ile bir araya geldi
Sibel Tatar, Emine Erdoğan ile bir araya geldi
Erdoğan ve Tatar'ın açıklamaları
Erdoğan ve Tatar'ın açıklamaları
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim