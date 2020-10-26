Sadık Gardiyanoğlu: "Adaylara eşit mesafede duracağız"

UBP Lefkoşa İlçe Başkanı Sadık Gardiyanoğlu, 31 Ekim’de yapılacak kurultay ve genel başkanlık için yarışacak adaylara eşit mesafede durma kararı aldıklarını açıkladı.

Ulusal Birlik Partisi (UBP) Lefkoşa İlçe Başkanı Sadık Gardiyanoğlu, İlçe Yönetim Kurulu ve Örgüt Başkanları ile yaptıkları toplantıda, UBP’de genel başkanlık için yarışacak adaylara eşit mesafede durma kararı aldıklarını aktardı.

Tüm adayların çok değerli olduğunu söyleyen Gardiyanoğlu, “Kazanan KKTC olsun. Tüm adaylarımıza başarılar dileriz” dedi.