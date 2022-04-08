Sadık Gardiyanoğlu : Biz provokasyona gelmeyeceğiz

UBP atkısının yakılma görüntülerinin sosyal medyada paylaşılmasının ardından Polis Genel Müdürlüğüne giderek şikâyetçi olan Gardiyanoğlu, “Herkes olayı bir atkıdır diyerek indirgiyor. Ulusal birlik partisi bu ülkenin en büyük partisidir. Canlı yayına giren, atkıları yakanların ne yazık ki gerek kendileri gerekse de aileleri başka bir siyasi partinin üyeleridir. Bu olay basite indirgenmeye çalışılıyor. Bazen insanoğlu öfkelendiğinde hata yapabilir. Önemli olan hatayı telafi edebilmektir. Eğer tepkisiz kalınsaydı daha büyük olaylar ortaya çıkabilirdi. Ulusal birlik partisinde binlerce genç var ve UBP’li gençlerde bu yayını izledi. Eğer geçlerimiz toplanıp Lefkoşa’ya gelseydi ne olacaktı? Olay tamamen provokasyondu ancak biz provokasyona gelmeyeceğiz. Farklı siyasi partilerde, farklı düşüncelerde olabiliriz ancak hiçbir zaman birbirimize karşı sevgi ve saygımızı kaybetmemeliyiz. İnsanları ötekileştirmek ve ayrıştırmak hoş bir şey değildir” dedi.

Gardiyanoğlu, “Buradan tüm herkese çağrı yapıyorum kimse kimsenin sinir uçlarına dokunmasın. Demokrasi çerçevesinde fikirlerimizi tartışalım. Birbirimize karşı olan sevgi ve saygımızı kaybetmeyelim” ifadelerini kullandı.