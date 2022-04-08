Künye
Kıbrıs 16
sisli
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS WEB-TV
Eşiyle ilişki yaşadığını iddia ederek adı edileni ölümle tehdit etti
Eşiyle ilişki yaşadığını iddia ederek...
Kız arkadaşının yüzüne izmarit bastı!
Kız arkadaşının yüzüne izmarit bastı!
Çalıştıkları yeri soydular!
Çalıştıkları yeri soydular!
İki kadın uyuşturucudan mahkemeye çıkarıldı
İki kadın uyuşturucudan mahkemeye çıkarıldı
İçki hırsızı cezaevine gönderildi!
İçki hırsızı cezaevine gönderildi!

Sadık Gardiyanoğlu : Biz provokasyona gelmeyeceğiz

UBP milletvekili Sadık Gardiyanoğlu, Gündem Kıbrıs Web TV’de Çiğdem Aydın’ın sorularını yanıtladı…

08 Nisan 2022 Cuma 09:41
90 Okunma
Sadık Gardiyanoğlu : Biz provokasyona gelmeyeceğiz

UBP atkısının yakılma görüntülerinin sosyal medyada paylaşılmasının ardından Polis Genel Müdürlüğüne giderek şikâyetçi olan Gardiyanoğlu, “Herkes olayı bir atkıdır diyerek indirgiyor. Ulusal birlik partisi bu ülkenin en büyük partisidir. Canlı yayına giren, atkıları yakanların ne yazık ki gerek kendileri gerekse de aileleri başka bir siyasi partinin üyeleridir. Bu olay basite indirgenmeye çalışılıyor. Bazen insanoğlu öfkelendiğinde hata yapabilir. Önemli olan hatayı telafi edebilmektir. Eğer tepkisiz kalınsaydı daha büyük olaylar ortaya çıkabilirdi. Ulusal birlik partisinde binlerce genç var ve UBP’li gençlerde bu yayını izledi. Eğer geçlerimiz toplanıp Lefkoşa’ya gelseydi ne olacaktı? Olay tamamen provokasyondu ancak biz provokasyona gelmeyeceğiz. Farklı siyasi partilerde, farklı düşüncelerde olabiliriz ancak hiçbir zaman birbirimize karşı sevgi ve saygımızı kaybetmemeliyiz. İnsanları ötekileştirmek ve ayrıştırmak hoş bir şey değildir” dedi. 

Gardiyanoğlu, “Buradan tüm herkese çağrı yapıyorum kimse kimsenin sinir uçlarına dokunmasın. Demokrasi çerçevesinde fikirlerimizi tartışalım. Birbirimize karşı olan sevgi ve saygımızı kaybetmeyelim” ifadelerini kullandı.

Anahtar Kelimeler:
Sadık Gardiyanoğlu
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Feci kazada yaralı var!
Feci kazada yaralı var!
Tatar: “Bizim siyasetimiz doğru siyasettir"
Tatar: “Bizim siyasetimiz doğru siyasettir"
Töre: “Tarihimize sahip çıkacağız"
Töre: “Tarihimize sahip çıkacağız"










    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Marmara Bölgesi 13. Sokak No:3

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Sitene Ekle Künye Gizlilik Politikası İletişim
    Yazılım: TE Bilişim