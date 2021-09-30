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Sadık Gardiyanoğlu: “Kurultayda bir problem çıkmayacak”

UBP Lefkoşa İlçe Başkanı Sadık Gardiyanoğlu, 30-31 Ekim tarihinde gerçekleştirilecek olan kurultaya işaret ederek, "Bana göre kurultayda bir problem çıkmayacak” dedi.

30 Eylül 2021 Perşembe 21:42
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Sadık Gardiyanoğlu: “Kurultayda bir problem çıkmayacak”
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Ulusal Birlik Partisi (UBP) Lefkoşa İlçe Başkanı Sadık Gardiyanoğlu, 30-31 Ekim tarihinde gerçekleştirilecek olan kurultaya yönelik Ada TV ekranlarında açıklamalarda bulundu.

Gardiyanoğlu, “Bana göre kurultayda bir problem çıkmayacak” ifadelerini kullanarak, Lefkoşa ilçesi olarak tarafsızlık kararı aldıklarını vurguladı.

“Kurultay bittiğinde yine aynı masada oturup çay içeceğiz” diyen Gardiyanoğlu, Lefkoşa ilçesi olarak tarafsızlık ilkelerini bozmayacaklarını dile getirdi.

Öte yandan 9 Ekim’de ilçe kongresi olduğunu da belirten Gardiyanoğlu, Lefkoşa İlçe Başkanlığına için tek aday olduğunu da ifade etti.

KAYNAK: KIBRIS POSTASI

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