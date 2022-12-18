Sadık Gardiyanoğlu: Tedbirlerdeki, denetim ve uygulama eksikliklerinin giderilmesi önemli

Ulusal Birlik Partisi’nin (UBP) Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) Başkan adayı Sadık Gardiyanoğlu, bugün Lush Cafe’de çıkan yangın üzerine geçmiş olsun mesajı yayımladı.

Gardiyanoğlu, “Lefkoşa’nın son dönemde faaliyete geçen önemli mekanlarından Lush Cafe’de meydana gelen yangın hepimizde büyük üzüntü yaratmıştır” dedi.

“Büyük emekler verilerek hayata geçirilen bu güzide mekanın uğradığı yangın felaketinde zarar gören birisinin olmaması tek tesellimiz olmuştur” ifadelerini kullanan Gardiyanoğlu, açıklamasına şöyle devam etti:

“HEPİMİZE DÜŞEN GÖREVLER MUTLAKA VARDIR”

“Lefkoşamızın önemli yatırımlarından olan mekanın işletmecilerine ve hepimize büyük geçmiş olsun…

Bu gibi olaylardan çıkarmamız gereken önemli dersler olduğunu da unutmayalım. Bu tür üzücü olayların tekrar etmemesi için alınması gereken tedbirlerdeki denetim ve uygulama eksikliklerinin giderilmesinin önemini bir kez daha hatırlamış olduk. Hepimize düşen görevler mutlaka vardır… Herkese bir kez daha büyük geçmiş olsun dileklerimi iletirim.”