Lefkoşa İlçe Başkanı Sadık Gardiyanoğlu, yeniden ilçe başkanlığına aday oldu.

Arkadaşları ile birlikte gidip adaylık başvurunda bulunan Gardiyanoğlu, "Doğup büyüdüğüm, gençlik kollarından başlayarak ilçe yönetimi ve 2015 yılında İlçe başkanlığı onuruna ve şerifine eriştiğim Ulusal Birlik Partisi Lefkoşa İlçe Başkanlığına tekbaşına iktidar hedefi ile tekrardan sevgili dostlarımın katılımı ile adaylık dilekçemi bugün Sn Genel Başkanımıza sundum. Hayırlara vesile olmasını dilerim" açıklamasında bulundu. Gardiyanoğlu'nun adaylık başvurusunun ardından, ekibi ile birlikte, Genel Başkan Hüseyin Özgürgün ile birlikte hatıra fottoğrafı çektirdi.