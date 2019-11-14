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Sadıkoğlu: “15 Kasım Demek; Cumhuriyet Demek”

 İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu, 20 Temmuz nasıl “barış” demekse, 15 Kasım’ın da “cumhuriyet” demek olduğunu vurguladı.

14 Kasım 2019 Perşembe 12:43
Sadıkoğlu: “15 Kasım Demek; Cumhuriyet Demek”

Sadıkoğlu, KKTC’nin ilanının 36. yılı nedeniyle yayınladığı mesajda, “KKTC sonsuza dek yaşayacak ve bayraklarımız her zaman gururla dalgalanacaktır” dedi.
Sadıkoğlu, Kıbrıs Türk Halkı’nın 15 Kasım 1983’te, tüm unsurlarıyla işleyen, örnek demokrasilerden birini kurmayı başardığını belirterek, savaşı yaşamayan toplumların, savaşın kirli yüzünü de göremediğini söyledi.
Bizim yaşadığımız acıları başka toplumların yaşamaması için bugün olduğu gibi yarın da ‘Savaşa Hayır’ dediklerini ifade eden Sadıkoğlu mesajına şöyle devam etti:
“O nedenledir ki, bizler savaşı yaşayan bir toplum olarak Cumhuriyet kurulmadan önce yaşadığımız acı ve kayıpları bir an olsun unutmadık, unutmayacağız. Zira bizim için 20 Temmuz nasıl BARIŞ demek ise, 15 Kasım da CUMHURİYET demektir. 15 Kasım, Cumhuriyetimizi de tüm dünyaya ispatladığımız gündür.  Cumhuriyetimizin ilanı sırasında ve öncesinde gözünü bile kırpmadan bu topraklar uğruna savaşan kahramanlarımıza ne kadar şükranlarımızı sunsak az. Tek ve en önemli yapabileceğimiz husus, onların bize emanet ettiği Cumhuriyeti, ilelebet yaşatabilmektir.” 
KKTC Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Raif Denktaş, Milli Mücadele Lideri Dr. Fazıl Küçük başta olmak üzere; bu vatan toprağı uğuruna gözünü dahi kırpmadan canını feda eden tüm şehitleri rahmetle andıklarını belirtip gazilere de şükranlarını sunan Sadıkoğlu, yarın saat 10.00’da İskele Ecevit Meydanı’nda düzenlenecek Cumhuriyet Bayramı kutlamalarına tüm halkı davet etti.

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Anahtar Kelimeler:
Sadıkoğlu
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