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Sadıkoğlu: 32 yaşlının 9’u pozitif

İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu, 32 kişinin kaldığı yaşlı bakımevinde 9 kişinin COVID-19 testlerinin pozitif çıktığını belirtti.

31 Ocak 2022 Pazartesi 14:39
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Sadıkoğlu: 32 yaşlının 9’u pozitif
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İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu, 32 kişinin kaldığı yaşlı bakımevinde 9 kişinin COVID-19 testlerinin pozitif çıktığını belirtti.

Sadıkoğlu, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile bu konuda toplantı yapıldığını, bugün yapılacak PCR testlerinin ardından Özok Yurdu’nda karantinaya alınacaklarını dile getirdi.

Karantina süreçlerinin tamamlanmasının ardından yaşlıların Mağusa’daki özel bir yurda yerleştirileceklerini ifade eden Sadıkoğlu, yurt ücretlerinin de Vakıflar İdaresi tarafından karşılanacağını belirtti.

Sadıkoğlu, vakıf binasında tadilat çalışmalarının da başlayacağını aktardı.

Sadıkoğlu’nun açıklaması özetle şöyle: Bir takım önlemler alındı. Toplumdaki iş adamı, yatırımcılar Müteahhitler Birliği ve bölge esnafı bu konuya duyarlı davrandı. Cumhurbaşkanı ile toplantı yaptık. Bugün yapılacak PCR testlerinden sonra Özok Yurdu’na alınacaklar. Sonrasında da Mağusa’da bulunan özel bir yurda yerleştirilecek. Yurdun ücretleri Vakıflar İdaresi tarafından karşılanacak.

Vakıf binasında tadilata başlayacağız. Gerekenin yapılacağı konusunda taahhüt edildi. Önce sağlıkları 3 ay içerisinde tadil edilecek. 32 kişi var. 9’u pozitif. Burada şu anda 22 kişi var.

Kaynak : Yenidüzen

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