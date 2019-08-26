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Sadıkoğlu: "Bu proje bizim için geleceğe dair yapılan en önemli yatırımlardan biri"

26 Ağustos 2019 Pazartesi 16:46
Sadıkoğlu: "Bu proje bizim için geleceğe dair yapılan en önemli yatırımlardan biri"

 İskele Belediyesi sınırları içerisinde yer alan ve son yıllarda artan konut,  turizm ve benzeri inşaatların artması nedeniyle oluşan atık suyun doğru şekilde arıtılmasının sağlanması amacı ile çıkılan Arıtma Sistemi Fizibilite Raporu ve Avan Proje İhale süreci tamamlandı. 

İskele Belediyesi’nden yapılan yazılı açıklamaya göre, İskele Belediyesi’nde bugün gerçekleşen imza töreninde sözleşmeye Başkan Hasan Sadıkoğlu ile Aquatis Şirekti Ltd adına Çevre Mühendisi Vijdan Şengör imza attı. 

İskele Belediyesi’nde düzenlenen imza töreninde Çevre Mühendisi Vijdan Şengör’ün yanı sıra Şirket Yöneticisi Sinan Özkarsulu ve Kimya Mühendisi Jean Chrstopher Schroffer de hazır katıldı. 

İmza töreninde Başkan Hasan Sadıkoğlu da bir konuşma yaptı.

SADIKOĞLU: ‘’BU PROJE GELECEĞE DAİR YAPILACAK OLAN EN ÖNEMLİ YATIRIMLARDAN BİRİDİR’’

İhaleye katıldıkları için Aquatis Şirketi Ltd’e teşekkür eden Sadıkoğlu, “İskele ve Longbeach bölgesinin hızla gelişmekte olan bir bölge olduğunu belirtti ve bu proje bizim için geleceğe dair yapılan en önemli yatırımlardan biridir “ dedi. 

Bu projenin gerçekleşmesi ile alt yapı ve yağmur suyu drenaj sorunu gibi birçok sorunun da önüne geçileceğini belirten Sadıkoğlu, projenin hayat bulması ile birlikte tarım alanına da katkı sağlayacağını belirtti.

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SadıkoğluProjeHaberKıbrısYatırımHaberkıbrıs
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