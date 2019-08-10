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Sadıkoğlu'dan Kurban Bayramı mesajı

İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu, hep bir arada, sevgi ve huzur dolu nice bayramlar geçirmeyi temenni etti. 

10 Ağustos 2019 Cumartesi 15:51
Sadıkoğlu'dan Kurban Bayramı mesajı

Sadıkoğlu, Kurban Bayramı dolayısı ile yayımladığı mesajında, İskele ve köylerinde yaşayanlar başta olmak üzere tüm İslam âleminin Kurban Bayramı’nı kutladı. 

Sadıkoğlu, mesajında şu ifadelere yer verdi: 

“Millet olarak; sevgi ve hürmetin, yardımlaşmanın eşsiz örneklerine şahit olacağımız yeni bir Kurban Bayramı`na daha ulaşmanın heyecanı içerisindeyiz. Bayramlar; zenginin, yoksulu; varlık sahibinin, ihtiyaç sahibini; hayırseverlerin, yetimleri sevindirmesi için bir son derece önemlidir. Bayramlar ayrıca, toplumsal barış için, sevgi, dostluk, kardeşlik, birlik ve beraberliğimiz için eşsiz bir fırsattır. O nedenle bu bayramın küskünlüklerin ortadan kalktığı bir bayram olmasını temenni ederim.” 

Sadıkoğlu, Mübarek Kurban Bayramı’nın, yurdumuza ve insanlığa barış ve huzur dolu günler getirmesini diledi. 

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Anahtar Kelimeler:
Sadıkoğlu
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