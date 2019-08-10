Sadıkoğlu'dan Kurban Bayramı mesajı

Sadıkoğlu, Kurban Bayramı dolayısı ile yayımladığı mesajında, İskele ve köylerinde yaşayanlar başta olmak üzere tüm İslam âleminin Kurban Bayramı’nı kutladı.

Sadıkoğlu, mesajında şu ifadelere yer verdi:

“Millet olarak; sevgi ve hürmetin, yardımlaşmanın eşsiz örneklerine şahit olacağımız yeni bir Kurban Bayramı`na daha ulaşmanın heyecanı içerisindeyiz. Bayramlar; zenginin, yoksulu; varlık sahibinin, ihtiyaç sahibini; hayırseverlerin, yetimleri sevindirmesi için bir son derece önemlidir. Bayramlar ayrıca, toplumsal barış için, sevgi, dostluk, kardeşlik, birlik ve beraberliğimiz için eşsiz bir fırsattır. O nedenle bu bayramın küskünlüklerin ortadan kalktığı bir bayram olmasını temenni ederim.”

Sadıkoğlu, Mübarek Kurban Bayramı’nın, yurdumuza ve insanlığa barış ve huzur dolu günler getirmesini diledi.