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SADIKOĞLU: “DR. FAZIL KÜÇÜK, BİZ KIBRISLI TÜRKLERİN SESİYDİ”

İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu, Kıbrıs Türk Halkının Varoluş Mücadelesinin Lideri Dr. Fazıl Küçük’ün ölümünün 37. yılı nedeniyle mesaj yayımladı. Sadıkoğlu, “Dr. Fazıl Küçük, biz Kıbrıslı Türklerin sesiydi” dedi.

14 Ocak 2021 Perşembe 18:38
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SADIKOĞLU: “DR. FAZIL KÜÇÜK, BİZ KIBRISLI TÜRKLERİN SESİYDİ”

İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu, Kıbrıs Türk Halkının Varoluş Mücadelesinin Lideri Dr. Fazıl Küçük’ün ölümünün 37. yılı nedeniyle mesaj yayımladı. Sadıkoğlu, “Dr. Fazıl Küçük, biz Kıbrıslı Türklerin sesiydi” dedi.

Sadıkoğlu, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin ilanının hemen ardından Küçük’ün söylediği “Bugünleri gördüm ya artık rahatlıkla ölebilirim” sözleriyle ülkesine olan bağlılığını ve sevdasını herkese gösterdiğini, bu sözlerinin O’nun Kıbrıs Türkleri için verdiği büyük mücadelenin ve ülkesi için hissettiği vicdani sorumluluğun en güzel kanıtı olduğunu söyledi.

Sadıkoğlu, Küçük’ün “Türküm ve hiçbir zaman Türklüğün ayaklar altında çiğnenmesine tahammül edemem” sözüne de dikkat çekerek, ne kadar millet sevdalısı bir lider olduğunu vurguladı.

Sadıkoğlu, mesajında şunları kaydetti:

“Kıbrıs Türk Halkının varlığı için yıllarca hizmet eden devlet, fikir ve siyaset adamı, değerli insan, Doktor Fazıl Küçük'ün düşünce yapısında ve çizgisinde yaşamak Kıbrıs Türkleri için gurur verici ve vazgeçilmez olmalıdır. Kıbrıs Türk Halkı liderini asla unutmayacaktır. Nitekim o Kıbrıs Türk ‘Halkının Sesi’ydi. Bu duygu ve düşüncelerle liderimizi bir kez daha şükran ve minnetle anıyor, aziz hatırası önünde saygıyla eğiliyoruz.”

Anahtar Kelimeler:
Hasan Sadıkoğluİskele Belediye Başkanı
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