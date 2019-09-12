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Sadıkoğlu: Geçmiş olsun Kuzey Kıbrıs

12 Eylül 2019 Perşembe 08:44
Sadıkoğlu: Geçmiş olsun Kuzey Kıbrıs

İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu, Girne’de cephanelikte meydana gelen yangın ve sonrasında ki patlamalarla ilgili olarak bir mesaj yayınladı. Mesajında tüm halka geçmiş olsun dileklerini sunan Sadıkoğlu, can kaybımızın olmaması en büyük tesellimiz dedi.

Sadıkoğlu mesajında şunlara yer verdi:

“Gece geç saatlerde Girne Çatalköy bölgesinde ki Acapulco Hotel yakınında bulunan cephanelikte çıkan yangın ve sonrasında ki patlamalar ada genelinde olduğu gibi İskele’de de büyük bir korku ve üzüntüyle takip edildi. Herhangi bir can kaybının olmaması için en büyük tesellimiz oldu. Güvenlik güçlerimizin olay yerindeki incelemeleri devam ederken, İskele ve köylerinde yaşayan halkım adına, tüm milletimize geçmiş olsun diler, bir daha böylesi durumların yaşanmamasını temenni ederim.”

(BRT/SM)

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Anahtar Kelimeler:
Hasan Sadıkoğlu
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