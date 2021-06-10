Sadıkoğlu: Gençliğe ve spora her zaman destek verdik

İskele Belediyesi’nden yapılan yazılı açıklamaya göre, gençliğin ve spor alanında yapılması planlanan projelerin masaya yatırıldığı görüşmede, Başkan Sadıkoğlu, Koordinatör Mithat Tekçam’a İskele hakkında da bilgi verdi.

Türkiye Cumhuriyeti Gençlik ve Spor Bakanlığı Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Koordinatörü Mithat Tekçam ise Temmuz ayında Çanakkale’de gerçekleşecek Ortak Kültür Kampı hakkında konuştu.

TEKÇAM: “KKTC’DEN 3 BİN 750 ÖĞRENCİ, ORTAK KÜLTÜR KAMPINA KATILACAK”

Türkiye Gençlik ve Spor Bakanlığı KKTC Koordinatörü Mithat Tekçam 7 aydır görevde olduğunu ifade ederek, Gençlik Dairesi ve Spor Dairesi ile birlikte hareket ettiklerini söyledi.

İş birliği alanındaki süreçleri başlattıklarını da belirten Tekçam, yürüyen faaliyetlerle ilgili bilgi verdi.

26 Temmuz’da gerçekleşmesi planlanan Çanakkale Gezisi kapsamında düzenlenecek ortak kültür kamplarıyla ilgili de bilgi veren Tekçam, 2 bin 750 gencin Çanakkale’ye, bin gencin ise doğa kampları olmak üzere KKTC’den toplam 3 bin 750 genci kamplara dahil edeceklerini söyledi.

İskele bölgesinden gelmek isteyen gençleri de bu kamplarda görmeyi temenni ettiklerini ifade eden Tekçam, kayıtların Milli Eğitim Bakanlığı üzerinden yapıldığını hatırlattı.



SADIKOĞLU: “GENÇLİĞE VE SPORA HER ZAMAN DESTEK VERDİK”

Kampların gençler için önemine dikkat çeken İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu da kampların ayrı bir heyecan ve gençlerin, ailelerden uzakta arkadaşlarıyla sosyalleşmelerine olanak tanıyan yerler olduğunu ifade etti.

“Sosyalleşmeyi ve paylaşmayı belki de ilk olarak öğrendikleri yerler kamplardır” diyen Başkan Sadıkoğlu, kendisinin de gençlere ayrıca değer verdiğini belirtti.

İskele Belediyesi olarak gençliğe, spora her zaman destek verdiklerini de hatırlatan Sadıkoğlu, maddi ve manevi olarak gençlerin yanlarında olmaya çalıştıklarını da sözlerine ekledi.

Sadıkoğlu, İskele ve köylerindeki spor kulüpleri hakkında da Türkiye Cumhuriyeti Gençlik ve Spor Bakanlığı KKTC Koordinatörü Mithat Tekçam’ı bilgilendirdi.