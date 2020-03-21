Sadıkoğlu: “Herkese ayrı ayrı teşekkür ediyorum”

İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu, GÜNDEM KIBRIS'A yaptığı özel açıklamada tüm KKTC’nin sabah saatlerinden itibaren Suriyeli mülteciler için seferber olduğunu söyledi.

Herkesin elinin taşın altına koyduğunu ve herkesin tek yürek olduğunu aktaran Sadıkoğlu, “Vatandaşlarımız güçleri yettiği kadar yardımcı oldu. Genel anlamda herhangi bir şeye şuan için ihtiyaç kalmadı. Bundan sonra bize düşen umuda yolculuk eden misafirlerimizi burada kaldıkları sürece en iyi şekilde ağırlamaktır. Kuzey Kıbrıs’ın her noktasından duyarlılık gösteren ve desteklerini esirgemeyen herkese ayrı ayrı teşekkür ediyorum” dedi.