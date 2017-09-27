Sadıkoğlu, İskele'deki okulları ziyaret etti

İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu da, 2017-2018 eğitim-öğretim yılının başlamasıyla birlikte, İskele Belediyesi sınırları dâhilinde bulunan okullara, yeni dönemde ne yapılabileceğini konuşmak, durum değerlendirmesinde bulunmak için ziyaretler başlattı. İlk etapta Şehit İlker Karter İlkokulu, Bekirpaşa Lisesi ve İskele Ticaret Lisesi’ni ziyaret eden Başkan Sadıkoğlu, ‘elimizden geldiği sürece eğitim kurumlarımızın yanında olmaya devam edeceğiz. Genç nesillerin kaliteli ve uygun ortamda eğitim görmeleri önceliğimizdir’ dedi.

YENİ MÜDÜRLERE BAŞARILAR DİLEDİ

Bekirpaşa Lisesi’ni ziyaretinde göreve yeni başlayan okul müdürü Ergin Ersoy’a da başarı dileklerini de sunan Başkan Sadıkoğlu’na Bekirpaşa Lisesi Okul Aile Birliği Başkanı da olan Meclis Üyemiz Sefa Kurukafa ile İmam Birimimizin yanı sıra Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı Özel Kalem Müdürü Taner Nusret de eşlik etti.

Başkan Hasan Sadıkoğlu, İskele Ticaret Lisesi’ni ziyaretinde ise yapılabilecekler hakkında müdür ve öğretmenlerden bilgi aldı, göreve yeni başlayan okul müdürü Ayşe Özmatyatlı Yetişmiş’e de başarı dileklerini sundu.

ÇOCUKLARDAN BAŞKANA YOĞUN İLGİ

Şehit İlker Karter İlkokulu’nu ziyaretinde ise çocukların yoğun ilgisiyle karşılaşan İskele Belediye Başkanı, çocukların sorularına tek tek yanıt verdi, onlarla kısa süre de olsa sohbet etme fırsatı buldu. İskele Belediyesi tarafından, çocukların daha güzel ve sağlıklı vakit geçirmelerine ve sportif faaliyetlerde bulunabilmelerine olanak sağlayacak alanlar yaratmak amacıyla okulun bahçesinde incelemelerde de bulundu.