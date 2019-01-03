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Sadıkoğlu, İskele-Karpaz anayolunda inceleme yaptı

İskele-Karpaz anayolunda mevcut köprülerle yeni yapılacak olan yol yapım çalışması kapsamında ön görülen köprülerin eşleşmemesi yağan her yağmurda yolların kapanmasına neden oluyor.

03 Ocak 2019 Perşembe 15:04
Sadıkoğlu, İskele-Karpaz anayolunda inceleme yaptı

Özellikle Kalecik-Tuzluca arasındaki yolun dere akışını sağlayan köprü ile yeni yapılan köprünün eşleşmemesi suyun denizle buluşamamasına ve yolun sular altında kalmasına yol açıyor.

İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu, söz konusu yola giderek incelemelerde bulundu.Sadıkoğlu incelemelerinin ardından BRT’ye açıklama yaptı.

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Şu an için yolda 9 köprü bulunduğunu ancak, yeni yapılacak olan İskele-Bafra çift şerit yol çalışması kapsamında 10 yeni köprü daha yapıldığını anlatan Sadıkoğlu, yol yapım çalışmasının durdurulmasının sorunlara neden olduğunu ifade etti.

Sadıkoğlu; 10 adet köprüden 2 tanesi belediyenin çalışması sonucu açıldı iki dere birbirine kavuştu, köprüler arasında kot farkı var köprüler eşleşmiyor” diyerek, şu an için trafiğin Kalecik köy içerisinden verildiğini ancak bunun da tehlike arz ettiğini belirtti.

Özellikle Kalecik köyünde çimento ve yakıt tankerlerinin geçiş güzergahı olduğunu vurgulayan Sadıkoğlu, yolun tekrardan açılması için belediye olarak ellerinden gelen katkıyı yapacaklarını sözlerine ekledi.

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Anahtar Kelimeler:
İskeleKarpazSadıkoğlu
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nnn 2019-01-03 15:47:23

emirname şart.... yoksa varmıydı oralarda...

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