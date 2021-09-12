Künye
Kıbrıs 33
parçalı az bulutlu
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS WEB-TV
Ülkesine gönderilmeyi istedi
Ülkesine gönderilmeyi istedi
Gökhan Takımcılar cezaevine gönderildi
Gökhan Takımcılar hakkında karar açıklandı
Mahkemede tüm detaylar açıklandı
Mahkemede tüm detaylar açıklandı
Ortaköy'de cinsel saldırı!
Ortaköy'de cinsel saldırı!
Bir çanta telefonla Ercan'da yakalandı!
Bir çanta telefonla Ercan'da yakalandı!

Sadıkoğlu: Okullarımızı ve çocuklarımızın ortak kullanım alanlarını periyodik olarak ilaçlayacağız

İskele Belediyesi, Covid-19 tedbirleri kapsamında İskele ve köylerindeki ortak kullanım alanlarını periyodik olarak ilaçlamaya devam ediyor.

12 Eylül 2021 Pazar 15:06
2 Okunma
Sadıkoğlu: Okullarımızı ve çocuklarımızın ortak kullanım alanlarını periyodik olarak ilaçlayacağız

İlaçlama Birimi, 13 Eylül Pazartesi günü 2021-2022 eğitim öğretim yılına başlayacak okulları ve okullarda çocukların ortak kullanım alanlarını ilaçlamaya başladı. Perşembe günü başlayan ilaçlama çalışması, okullar açıldıktan sonra da belli periyotlarla devam edecek. İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu, konuyla ilgili açıklamasında, İskele Belediyesi sınırları dâhilindeki tüm okulların ve okullarda çocukların ortak kullanım alanı olan her yerin titizlikle ilaçlandığını söyledi. Başkan Sadıkoğlu, okullardaki ilaçlamanın periyodik bir şekilde devam edeceğinin de altını çizdi.

İSKELE BELEDİYESİ, PAZARTESİ AÇILACAK OKULLARDA İLAÇLAMA ÇALIŞMASI YAPTI

Mart 2020’den bu yana genel olarak online eğitim gören çocuklar, alınan bir dizi tedbirlerle birlikte, 2021-2022 yılı eğitim-öğretim dönemine, yüz yüze eğitime, 13 Eylül Pazartesi günü başlayacak. Pandemi süresince yoğun bir mesai harcayan İskele Belediyesi İlaçlama Birimi de tüm tedbirlerini aldı. Okulların açılacağı, çocukların yeniden okula gideceği Pazartesi günü öncesinde her bir okulu, titizlikle ilaçlayan ekiplerimiz, bahçelerin yanı sıra çocukların ortak kullanım alanı olan sınıfları ve lavaboları da ilaçladı.

SADIKOĞLU: “OKULLARIMIZI VE ÇOCUKLARIMIZIN ORTAK KULLANIM ALANLARINI PERİYORDİK OLARAK İLAÇLAYACAĞIZ”

İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu da konuyla ilgili açıklamasında, İskele Belediyesi olarak Mart 2020’den bu yana tedbirlerini en üst düzeyde sürdürdüklerini ifade etti. İskele Belediyesi sınırlarında bulunan İskele ve 17 köyünde belli periyotlarda dezenfektan çalışması yaptıklarını ifade eden Başkan Sadıkoğlu, özellikle çocukların ortak kullanım alanları olan parkları ve eğitim-öğretim aldıkları okullara ayrıca önem verdiklerini belirtti. İskele Belediye Başkanı, 13 Eylül’de 2021-2022 yılı eğitim-öğretim dönemine başlayacak öğretmen ve öğrencilere başarılar diledi.

Son Güncelleme: 12.09.2021 15:12
Anahtar Kelimeler:
İskele BelediyesiCovid19Hasan Sadıkoğlu
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
KKTC vatandaşlarının ücretsiz giriş yapabileceği müzeler salı günü ziyarete açılıyor
KKTC vatandaşlarının ücretsiz giriş yapabileceği müzeler salı günü ziyarete açılıyor
YKP’nin 14. kurultayı 18 Eylül’de yapılıyor
YKP’nin 14. kurultayı 18 Eylül’de yapılıyor
Dikkatsiz sürücü ağır yaralandı!
Dikkatsiz sürücü ağır yaralandı!
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Aşağı Girne Mahallesi Sait Terzioğlu sokak Bellevue sitesi E-blok Daire-1

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Sitene Ekle Künye Gizlilik Politikası İletişim
    Yazılım: TE Bilişim