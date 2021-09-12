Sadıkoğlu: Okullarımızı ve çocuklarımızın ortak kullanım alanlarını periyodik olarak ilaçlayacağız

İlaçlama Birimi, 13 Eylül Pazartesi günü 2021-2022 eğitim öğretim yılına başlayacak okulları ve okullarda çocukların ortak kullanım alanlarını ilaçlamaya başladı. Perşembe günü başlayan ilaçlama çalışması, okullar açıldıktan sonra da belli periyotlarla devam edecek. İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu, konuyla ilgili açıklamasında, İskele Belediyesi sınırları dâhilindeki tüm okulların ve okullarda çocukların ortak kullanım alanı olan her yerin titizlikle ilaçlandığını söyledi. Başkan Sadıkoğlu, okullardaki ilaçlamanın periyodik bir şekilde devam edeceğinin de altını çizdi.

İSKELE BELEDİYESİ, PAZARTESİ AÇILACAK OKULLARDA İLAÇLAMA ÇALIŞMASI YAPTI

Mart 2020’den bu yana genel olarak online eğitim gören çocuklar, alınan bir dizi tedbirlerle birlikte, 2021-2022 yılı eğitim-öğretim dönemine, yüz yüze eğitime, 13 Eylül Pazartesi günü başlayacak. Pandemi süresince yoğun bir mesai harcayan İskele Belediyesi İlaçlama Birimi de tüm tedbirlerini aldı. Okulların açılacağı, çocukların yeniden okula gideceği Pazartesi günü öncesinde her bir okulu, titizlikle ilaçlayan ekiplerimiz, bahçelerin yanı sıra çocukların ortak kullanım alanı olan sınıfları ve lavaboları da ilaçladı.

SADIKOĞLU: “OKULLARIMIZI VE ÇOCUKLARIMIZIN ORTAK KULLANIM ALANLARINI PERİYORDİK OLARAK İLAÇLAYACAĞIZ”

İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu da konuyla ilgili açıklamasında, İskele Belediyesi olarak Mart 2020’den bu yana tedbirlerini en üst düzeyde sürdürdüklerini ifade etti. İskele Belediyesi sınırlarında bulunan İskele ve 17 köyünde belli periyotlarda dezenfektan çalışması yaptıklarını ifade eden Başkan Sadıkoğlu, özellikle çocukların ortak kullanım alanları olan parkları ve eğitim-öğretim aldıkları okullara ayrıca önem verdiklerini belirtti. İskele Belediye Başkanı, 13 Eylül’de 2021-2022 yılı eğitim-öğretim dönemine başlayacak öğretmen ve öğrencilere başarılar diledi.