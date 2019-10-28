Sadıkoğlu: Türkiye Cumhuriyeti’nin varlığı, KKTC’nin güvencesidir

İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu, Türkiye Cumhuriyeti’nin varlığının KKTC halkının güvencesi olduğunu belirtti.

İskele Belediye Başkanı Sadıkoğlu, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla yayınladığı mesajda, “birlik ve beraberlik” vurgusunda bulundu.

Sadıkoğlu, “Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün önderliğinde kurulan Türkiye Cumhuriyeti’nin 96. Yıl dönümünü, KKTC’de de coşku içinde kutlamanın mutluluğu içindeyiz. Türk milleti, ülkesi ve milletiyle bölünmez bir bütünlük içinde çağdaş dünyayla bütünleşmek için kararlılığını ve mücadelesini kesintisiz sürdürmektedir ve sürdürmeye devam edecektir. Türkiye Cumhuriyeti’nin varlığı, KKTC halkının güvencesi, umudu ve gururu olarak bizlere güç vermeye devam etmektedir” dedi.

DB/TAK