Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
Yine kadına şiddet!
Yine kadına şiddet!
Bar kavgası cezaevinde son buldu
Bar kavgası cezaevinde son buldu
3 gün daha tutuklu kalacaklar
3 gün daha tutuklu kalacaklar
1000 Doların tamamını TL'ye çevirdi
1000 Doların tamamını TL'ye çevirdi
“Resmi görevi kötüye kullanma” davası
“Resmi görevi kötüye kullanma”

Sadıkoğlu. "Vatandaşın işi kolaylaştı"

İskele Belediyesi’nde “Online Ödeme Sistemi” devreye girdi. İskele ve köylerinde yaşayan ve taşınmazı bulunan herkes, İskele Belediyesi’ne gitmeden, bulundukları herhangi bir yerden internet üzerinden 7 gün 24 saat ödemelerini yapabilecek.

13 Temmuz 2020 Pazartesi 11:11
637 Okunma
Sadıkoğlu. "Vatandaşın işi kolaylaştı"

İskele Belediyesi’nde “Online Ödeme Sistemi” devreye girdi. İskele ve köylerinde yaşayan ve taşınmazı bulunan herkes, İskele Belediyesi’ne gitmeden, bulundukları herhangi bir yerden internet üzerinden 7 gün 24 saat ödemelerini yapabilecek. 

İskele Belediyesi’nden yapılan açıklamaya göre, İskele Belediyesi veznesinde yapılabilen ödemeler bundan böyle, internet üzerinden https://online.iskelebelediyesi.com/vezne adresinden de yapılabilecek.

Sistem sayesinde emlak vergisi, su faturası, iş yeri vergisi vb. borçları sorgulanabilecek ve ödeme yapılabilecek.

SADIKOĞLU:  “VATANDAŞIN İŞİ KOLAYLAŞTI”

İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu, online ödeme sistemi sayesinde, zaman ve mekan sınırı olmadan belediyenin internet üzerinden hizmet veriyor olmasının vatandaşın işini kolaylaştırdığına dikkat çekti.

Sadıkoğlu, İskele ve köylerinde yaşayan, taşınması İskele Belediyesi sınırları dahilinde olan ancak yurtdışında yaşayanların da bu sistem sayesinde belediyede var olan kişisel bilgilerine istedikleri zaman erişebilme imkânı sağlandığını da bildirdi. Vezne hizmetini evlere kadar götürdüklerini de ifade eden Başkan Sadıkoğlu, sistem sayesinde, ödemelerin yalnızca mesai saatleri içerisinde değil 7 gün 24 saat boyunca yapılabileceğinin de altını çizdi.

Anahtar Kelimeler:
İskele BelediyesiOnline Ödeme Sistemi
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Erhürman: “İnsanlarla dalga mı geçiyorsunuz?”
Erhürman: “İnsanlarla dalga mı geçiyorsunuz?”
Yine kadına şiddet!
Yine kadına şiddet!
Sıcak hava etkisini sürdürecek
Sıcak hava etkisini sürdürecek
Galeriler Videolar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim