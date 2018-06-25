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Sadıkoğlu: "Vatandaşlar yapılan hizmeti takdir etti"

İskele yeniden Hasan Sadıkoğlu dedi

25 Haziran 2018 Pazartesi 09:17
Sadıkoğlu: "Vatandaşlar yapılan hizmeti takdir etti"

Ulusal Birlik Partisi İskele Belediye Başkan Adayı Hasan Sadıkoğlu, sonuçların netleşmesinin ardından yaptığı açıklamada, vatandaşların yapılan hizmetleri takdir ettiğini, bunun da sandığa yansıdığını söyledi.

Ulusal Birlik Partisi İskele Belediye Başkan Adayı Hasan Sadıkoğlu yeniden belediye başkanlığı görevine seçildi.Sonuçların netleşmeye başlamasıyla birlikte vatandaşlar parti binasına giderek kutlama yaptı.

Hasan Sadıkoğlu, vatandaşların yapılan hizmeti takdir ettiğini bunun da sandığa yansıdığını belirtti.

Seçim döneminde birtakım iftiralara da maruz kaldığını anımsatan Sadıkoğlu, vatandaşların söz konusu iftiralara inanmadığını ve gereken yanıtı sandıkta büyük bir farkla ortaya koyduğunu söyledi.

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